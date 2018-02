Coréia, Japão e Filipinas encerram a semana em alta A bolsa sul-coreana fechou hoje em alta de 1,64%, depois das recentes quedas do índice Kospi. O resultado ocorreu em conseqüência da alta dos papéis de empresas de semicondutores. Em Tóquio, permanece o sentimento de confiança na recuperação da economia. Além disso, a expectativa sobre o encontro dos países do G-7, no final de semana, e a visita do presidente americano George W. Bush ao país ainda este mês também animaram os investidores. O índice Nikkei 225 encerrou o dia com valorização de 1,07%. A bolsa filipina abriu em queda, mas a procura por barganhas garantiu a alta de 0,33%. O mercado taiuanês permanecerá fechado durante as comemorações do Ano Novo chinês. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,60%; Indonésia: -0,41%; Malásia: +0,23%; Tailândia: +1,96% e Cingapura: +0,19%.