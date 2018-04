Coréia lança suco de cachorro em lata na Copa Um suco de carne de cachorro especialmente preparado será vendido aos estrangeiros que forem a Seul assistir a jogos da Copa do Mundo. A medida destina-se a lutar contra eventuais prejuízos. "Temos a intenção de produzir um suco de carne bem tônico, em lata, que os torcedores poderão apreciar durante as partidas", declarou Choi Han-Gwon, titular da associação de restaurantes especializados em carne canina. Em 1988, quando a Coréia do Sul organizou os Jogos Olímpicos, os restaurantes dedicados à preparação de carne de cachorro se viram obrigados a fechar suas portas. Na época, as autoridades da Coréia do Sul permitiram apenas a comercialização do produto, desde que em locais bem discretos para não provocar um choque com a cultura ocidental. Cerca de um milhão de cães são abatidos anualmente no país.