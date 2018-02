Coréia registra seu melhor resultado em 19 meses O mercado sul-coreano fechou em alta hoje, acima dos 800 pontos pela primeira vez em 19 meses. Os investidores foram às compras estimulados pelo bom desempenho de Wall Street (Dow Jones: +1,78%; Nasdaq: +2,63%) e o índice Kospi encerrou o dia +1,22%, com 801,14 pontos. Em Tóquio, o Nikkei 225 fechou em queda de 0,91% com a baixa expectativa sobre o pacote antiinflação, que deve ser anunciado amanhã. Os papéis mais atingidos foram os do setor bancário, já que o mercado não acredita que o pacote incluirá injeção de recursos no setor. A bolsa taiuanesa abriu em alta de 1,80% com o bom resultado em Nova York, mas sofreu retração de 0,20% em razão da realização de lucros na segunda metade do pregão. O mercado filipino encerrou os negócios praticamente estável, com ligeira alta de 0,03%. Não houve negociações hoje na Tailândia. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,68%; Indonésia: -0,12%; Malásia: +0,46% e Cingapura: +1,60%.