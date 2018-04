Coréia segue NY e fecha em -3,11% O mercado sul-coreano fechou em queda de 3,11%, com a queda dos principais índices de Wall Street (Dow Jones: -0,56%; Nasdaq: -0,53%) e as fortes vendas de investidores institucionais em razão do vencimento de contratos de opções. O Nikkei 225 encerrou em -1,18% com a cautela dos investidores com o vencimento de contratos de opção amanhã. Já os papéis de tecnologia e telecomunicações caíram principalmente como reflexo dos resultados das bolsas americanas. O considerável crescimento no quarto trimestre de 2001, segundo reportagens de jornais locais, estimulou a demanda por blue chips na bolsa filipina. O índice local registrou alta de 0,49%. O otimismo com o setor de alta tecnologia também determinou a alta de 0,10% em Taiwan, que poderia ter sido maior se não fosse a decisão dos investidores de realizar lucros. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,16%; Indonésia: +0,63%; Malásia: +0,97%; Tailândia: -0,32% e Cingapura: +1,74%.