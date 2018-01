Coréia segue Wall Street e fecha em queda O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, encerrou os negócios desta quarta-feira em baixa de 1,64%. O mercado refletiu o resultado negativo de Nova York (Dow Jones: -1,67%; Nasdaq: -0,87%) e os prejuízos de empresas de tecnologia no quarto trimestre. No Japão, o Nikkei 225 sofreu retração de 1,12%. O interesse dos investidores na aquisição de ações de preços mais baixos ofuscou parcialmente a queda das principais chips. Os investidores do mercado filipino adotaram uma postura mais cautelosa com o anúncio do aumento do déficit público em 2002 e a queda dos principais índices de Wall Street. A bolsa local teve baixa de 0,72%. Em Taiwan, o pregão oscilou entre os territórios positivo e negativo mas encerrou o dia em alta de 0,96%. A procura por papéis do setor financeiro superou a baixa das ações de tecnologia. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,67%; Indonésia: +0,11%; Malásia: -0,54%; Tailândia: +0,45% e Cingapura: -0,28%.