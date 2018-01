Coroa-Brastel: decisão é adiada Foi adiada a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o processo que condena o Banco Central a indenizar ex-clientes do grupo Coroa-Brastel. O adiamento ocorreu porque os investidores trocaram de advogados, e os novos representantes entraram com requerimento pedindo ao juiz vista dos autos. Também o Banco Central e o Ministério Público pediram para analisar novamente o processo. Não há previsão sobre quando a votação será retomada. Até agora, dos cinco membros componentes da segunda turma do STJ, que julga o caso, dois votaram contra e dois a favor do Banco Central. Falta votar o ministro Franciulli Neto. O julgamento ainda está aberto e os ministros que já votaram poderão refazer seus votos, se desejarem. O pedido de vista do BC e do Ministério Público ocorreu porque o antigo advogado dos investidores havia entrado com pedido para que fosse anexado aos autos do processo um documento que comprova a falência da Coroa-Brastel. Como se trata de um documento novo, ambos vão analisar novamente os papéis.