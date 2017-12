Corpo técnico do TCE rejeita contas de Pezão e Dornelles

RIO - O corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado recomendou a rejeição das contas de 2016 do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) e Francisco Dornelles (PP). O principal argumento é de que o governo descumpriu o investimento mínimo na Saúde. A Constituição determina o repasse de 12% das receitas próprias. Pezão e Dornelles repassaram, em 2016, 10,42%.

O documento lista ainda outras irregularidades que levam à recomendação pela rejeição das contas: falta de repasse à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 2% das receitas tributárias líquidas, repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde sem a destinação devida e repasse inferior ao estipulado pela Constituição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Trecho do parecer foi publicado pelo portal G1.

O plenário do Tribunal de Contas do Estado se reúne nesta terça-feira, 30, para votar o parecer do corpo técnico e do Ministério Público Especial. Após a decisão do plenário, o parecer pela rejeição ou aprovação das contas é encaminhado para a Assembleia Legislativa, a quem cabe a decisão final.

“Se o parecer vier pela rejeição das contas, será um indicador muito forte de que as contas não estão boas. O histórico do TCE é aprovar as contas com ressalvas, ainda mais no segundo ano de governo, porque ainda haveria tempo de fazer correções. Não é comum o tribunal recomendar a rejeição. O mais comum é uma postura benevolente. Acho que essa decisão terá repercussão na Alerj”, afirmou o deputado Luiz Paulo Correa da Rocha (PSDB), presidente da Comissão de Tributação. “Se as contas forem rejeitadas na Assembleia, é porque houve crime de responsabilidade. E aí abre caminho para discutirmos o impeachment do governador e do vice”.

Pezão e Dornelles podem ser responsabilizados porque ambos estiveram à frente do executivo no ano passado. Dornelles governou entre 25 de março e 31 de outubro, enquanto Pezão esteve licenciado para tratamento de linfoma. “Não tenho dúvidas de que a situação de Pezão se fragiliza caso as contas sejam rejeitadas”, acredita Luiz Paulo.

Depois da decisão do TCE, as contas do Estado serão analisadas pela Comissão de Orçamento da Alerj e, então, o parecer irá à votação no plenário da Assembleia. Mas não há data para isso ocorrer. As contas de 2015, aprovadas na comissão em março por cinco votos a dois, ainda não foram votadas pelos deputados.

O governado do Estado informou que só vai se posicionar após a decisão em plenário.

O plenário do TCE se reúne para decidir sobre as contas do Estado presidido interinamente pela conselheira Marianna Wileman, e com cinco conselheiros substitutos. Em 29 de março, o então presidente da casa, Aloysio Neves, e os conselheiros Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco foram presos na Operação Quinto do Ouro, um dos desdobramentos da Lava Jato. As prisões ocorreram a partir da delação premiada do conselheiro Jonas Lopes, que está licenciado. Os conselheiros estão afastados do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça.