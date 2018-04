Corpus Christi: ecoturismo e esportes radicais Quem pretende passar o feriado de Corpus Crhisti em contato com a natureza tem como opção os roteiros de ecoturismo. São pacotes de viagens que reúnem ecologia, biologia, aventura e esportes radicais. O alvo das agências de ecoturismo são aqueles que procuram conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Esses programas são planejados para a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoning, mergulho, escaladas, etc. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças. As agências de viagens oferecem diversos roteiros em várias regiões do País com preços a partir de R$ 450,00 para destinos como Bonito (MS), Chapados Veadeiros (GO), Ilha do Cardoso (SP) e Pantanal (MS). Veja o material para trilhas A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar. Aconselha-se levar bota, tênis ou sapato já usados e com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga comprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, o melhor é levar alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e, para beber, bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo. Destino Destino Atividades Agência Preços Altas da Mantiqueira (MG) Passeios e caminhadas pela Serra da Mantiqueira, Pico do Itaguaré, pico dos Marins, mirantes e municípios de Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto, Alagoa, São Sebastião do Rio Verde e Virgínia. Special Way (0xx11) 3064-3505 Pacote rodoviário de 5 dias com hospedagem, café da manhã, lanche de trilha ou almoço e jantar, passeios, guias e seguro de viagem. O preço é de R$ 496,00. Bonito (MS) Exploração de cavernas, descidas e banhos de cachoeiras, caminhadas e trilhas de bicicleta, rafting e mergulhos. AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Pacote rodoviário de 5 dias, com hospedagem com meia-pensão, passeios, guias e seguro de viagem, a partir de R$ 1.130,00. Pacote rodoviário de 5 dias com hospedagem, meia-pensão, passeios, equipamentos para as atividades; guias e seguro de viagem sai a partir de R$ 699,00. Chapada dos Veadeiros (GO) Piscinas naturais, nascentes de rios, trekking, rapel, cachoeiras, passeios em parques e trilhas ecológicas. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Ambiental (0xx11) 3819-4600 Pacote aéreo de 5 dias incluindo traslados, hospedagem com café da manhã, refeições e passeios a partir de R$ 1.120,00. Pacote aéreo de 5 dias que inclui hospedagem em apartamento duplo com meia-pensão e custa R$ 1.060,00. Ilha do Cardoso (SP) Caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, passeios a praias desertas, passeio de escuna, observação de golfinhos, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra. Flytour (0xx11) 5507-3388 Pacote rodoviário entre os dia 29 de maio e 2 de junho incluindo hospedagem com pensão completa em pousada simples, traslado de barco, guias, seguro de viagem, entradas para as trilhas e taxa ambiental com preço de R$ 480,00 Pantanal (MS) Caminhadas e trilhas pela mata que abriga animais como veados, capivaras e onças, safári fotográfico, passeios de barcos pelos rios e passeio a cavalo. Ambiental (0xx11) 3819-4600 Pacote aéreo de 5 dias com traslados, hospedagem em apartamento duplo, pensão completa, guia e seguro de viagem por R$ 1.500. Parque Estadual do Alto Ribeira ? Petar (SP) Cavernas do Diabo e do Petar, caminhadas, trilhas ecológicas, trekking pela Mata Atlântica e banhos de cachoeira. Flytour (0xx11) 5507-3388 Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Pacote de 5 dias que inclui hospedagem em pousada simples, pensão completa, seguro de viagem, entradas para parque, equipamentos de segurança e guias especializados. Preço por pessoa é R$ 450,00. Pacote rodoviário incluindo hospedagem com pensão completa, passeios, ingresso para o parque, rapel com equipamentos, guia e seguro de viagem sai por R$ 546,00. Serra da Bocaína (SP) Passeio pela Mata Atlântica, em alturas superiores a 1,8 mil metros. Rios, cachoeiras e mirantes compõem a paisagem. Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote rodoviário com hospedagem, pensão completa, transportes, passeios, guias, seguro de viagem sai a partir de R$ 529,00.