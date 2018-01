Corralito deve terminar hoje na Argentina Os dois últimos dias úteis da semana passada de repentina agitação do mercado de câmbio criaram uma nuvem de tensão para a nova semana que se inicia. Hoje é um novo dia "D" para a Argentina, já que o famoso "corralito" abrirá suas porteiras para a liberação das contas correntes e das poupanças. Tratam-se de 23 bilhões de pesos que estarão livres de qualquer restrição para saques, uma cifra que significa nada menos que 6% do PIB anual argentino. Embora os analistas acreditem que não há razão alguma para que este dinheiro vá direto para a compra de dólares, a liberação do "corralito" provocou nervosismo e negativas expectativas no mercado de câmbio. O assunto ganhou maior proporção devido às dúvidas sobre a política monetária que poderia sofrer uma reviravolta de consequências desastrosas, mediante a possibilidade de que a Corte Suprema de Justiça julgue inconstitucional a pesificação e redolarize os depósitos bancários. Os banqueiros afirmam que o sistema não possui os dólares necessários para cumprir a hipotética sentença judicial, o que obrigaria o Banco Central a emitir em um só dia 80 bilhões de pesos, segundo cifras do próprio presidente da entidade, Aldo Pignanelli. A disparada do dólar começou quando Pignanelli vaticinou que semelhante emissão provocaria a hiperinflação na Argentina de um dia para o outro. O andamento do julgamento da inconstitucionalidade da pesificação na Corte Suprema de Justiça e o comportamento do dólar serão dois grandes focos do governo nesta semana. Porém, não serão os únicos. O mês de dezembro promete uma nova convulsão social para "recordar" a explosão ocorrida no dia 21 de dezembro de 2001, quando panelaços, saques ao comércio e mortes derrubaram Fernando de la Rúa. A soma da instabilidade social, a ameaça da sentença da Corte Suprema e suas consequências mais a abertura do "corralito" e a falta de um acordo com o Fundo Monetário Internacional é um prato cheio para os especuladores de plantão. "Isoladamente, nenhum destes fatores poderiam provocar um corrida ao dólar, mas juntos podem fazer dano", afirmou à Agência Estado um analista de um importante banco na Argentina. A abertura do "corralito" não atingirá as aplicações de prazo fixo que foram reprogramadas. Para a liberação destes depósitos, a equipe econômica ainda mantém um debate acirrado entre o presidente do BC, Aldo Pignanelli, e o ministro de Economia, Roberto Lavagna. O segundo é a favor de liberar até 20 mil pesos, o segundo é contra a qualquer tipo de liberação, por enquanto. O corralito foi criado pelo ex-ministro de Economia, Domingo Cavallo, no dia primeiro de dezembro de 2001, no então governo de Fernando de la Rúa. Duhalde assina decreto de aumento de tarifas de energia Depois de 10 meses de negociações, o presidente Eduardo Duhalde, enfim, assinou o decreto de aumento das tarifas de energia elétrica e do gás, a partir desta segunda-feira. Serão os primeiros aumentos da tarifas desde a desvalorização do peso, em janeiro deste ano, e os economistas alertam para o risco de que estes se reflitam no índice de preços ao consumidor. O decreto foi assinado no último sábado é uma das inúmeras exigências do Fundo Monetário Internacional para negociar um acordo com a Argentina. Embora o governo tenha evitado falar sobre a porcentagem do aumento, o presidente esclareceu que custos dos serviços para os usuários residenciais serão de mais 2,50 pesos para a energia, e de 1,40 para o gás. Em seu programa de rádio, "Conversando com o Presidente", Duhalde tratou de deixar claro que "há um ano que as pessoas vêm falando de tarifaço e, em realidade não é um tarifaço". O presidente justificou os primeiros de uma série de aumentos dos serviços que ainda virão: "O incremento é uma adequação imprescíndivel porque o Estado tem a responsabilidade da manutenção do serviço. O governo conhece pelos sindicatos, e não pelos empresários, a situação e as dificuldades que existem para a manutenção, sobretudo daquelas atividades que necessitam investimentos para o futuro. Nós temos que ser muito equilibrados", afirmou Duhalde. A entidade que reúne os usuários convocou uma mobilização com panelaço para a próxima sexta-feira contra os aumentos das tarifas dos serviços públicos. Além disso, já avisou que apelará à Justiça. A presidente da Associação de Consumidores, Patrícia Vaca Narvaja, disse que "já advertiu o governo que um decreto não pode mudar a lei", referindo-se ao fato de que os aumentos não podem ser concedidos por decreto sem antes passar por audiências públicas. Em sua opinião, "o argumento do governo é falso para aumentar porque a qualidade do serviço não cai, não porque as empresas não fizeram aumento no último ano mas sim porque não o fizeram ao longo dos anos anteriores, desde que as empresas públicas foram privatizadas".