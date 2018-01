Corrêa diz que carga tributária é exagerada O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Maurício Corrêa, disse hoje em São Paulo que a carga tributária no País é "muito grande e exagerada". Corrêa disse esperar que a aprovação da reforma tributária não seja de tanto sacrifício para o empresariado. "Espero que a aprovação não seja de tanto sacrifício para um setor da sociedade que é responsável pela geração de emprego", afirmou. As declarações foram feitas durante palestra na manhã desta sexta-feira na Associação Comercial de são Paulo (ACSP). O ministro passa o dia de hoje na capital paulista. Às 15 horas, visita, segundo sua assessoria de imprensa, o Tribunal Regional Federal (TRF), onde vai conceder entrevista coletiva à imprensa.