CORREÇÃO-BB marca assembleia para decidir sobre Nossa Caixa

Na assembleia, será discutido o critério de preço a ser usado na incorporação, informou o Banco do Brasil em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O banco Nossa Caixa foi comprado pelo BB no fim de 2008 por 5,386 bilhões de reais.

Pelo critério de avaliação do preço das ações no mercado nos 30 dias anteriores a 15 de outubro, a relação seria de uma ação da Nossa Caixa por 2,28873181 papéis do BB.

O outro critério é o de fluxo de caixa descontado. Por essa metodologia, a relação de troca seria de uma ação da Nossa Caixa por 1,78378628 do BB.

(Por Aluísio Alves, Texto de Bruno Marfinati)