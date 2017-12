Correção da tabela do Imposto de Renda será de 10% O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou aos sindicalistas que estiveram hoje com ele que a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física será de 10%. A informação é do deputado Luiz Antonio Medeiros (PL-SP). Após o encontro, o presidente foi para o Clube Naval de Brasília, para a cerimônia de cumprimentos de fim de ano dos militares.