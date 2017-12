Correção da tabela do IR deve ser votada ainda em 2004 O líder do governo na Câmara, Professor Luizinho (PT-SP), disse hoje que, até o encerramento dos trabalhos legislativos deste ano, deverá ser votado um projeto que corrige a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). "O presidente Lula está empenhado em resolver a questão da recomposição do valor do salário mínimo e, também, em dar uma correção para a tabela do imposto de renda", disse Luizinho. O líder informou, ainda, que o presidente pediu ao relator da proposta orçamentária para 2005 na Comissão Mista de Orçamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), que faça projeções desta correção em seu relatório. Luizinho reafirmou que todas as votações no Congresso, incluindo as propostas de correção da tabela do IRPF e do Orçamento de 2005, deverão ser realizadas até 30 de dezembro.