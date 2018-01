Correção de tabela do IR é aprovada A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou, por aclamação, o relatório do deputado Mussa Demes (PFL-PI) que define em 35,29% a correção da tabela de descontos do Imposto de Renda na Fonte para a pessoa física. O relatório de Mussa Demes mantém as alíquotas atuais, de 15% e 27,5%, e eleva o piso de isenção dos atuais R$ 900,00 para R$ 1.237,00. Confira mais informações no link abaixo.