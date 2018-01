Correção do FGTS poderá ser paga em maio Os trabalhadores poderão receber antecipadamente a correção monetária das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), resultado dos expurgos praticados na época dos planos Verão e Collor 1, no mês de maio do ano que vem, segundo informou o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. O início do pagamento, para o trabalhador que tem até R$ 1 mil a receber, está previsto para o mês de junho. Dornelles reuniu ontem, no Ministério do Trabalho, os representantes das centrais sindicais para apresentar a minuta do termo de adesão proposta pelo governo. O termo de adesão deverá ser assinado pelos trabalhadores para serem incluídos na forma de pagamento determinada pela Lei Complementar 110, que instituiu as fontes de recursos e o pagamento escalonado da dívida, que soma R$ 40 bilhões. O ministro deseja que o termo de adesão já esteja distribuído em todo o País a partir do próximo mês. Segundo Dornelles, o trabalhador poderá assinar o termo de adesão mesmo antes de saber quanto irá receber. É que a Caixa Econômica Federal só terá condições de fornecer essa informação depois de receber o extrato dos bancos. Como os bancos têm prazo até dezembro para encaminhar os extratos para a Caixa, a informação sobre quanto cada trabalhador tem a receber só estará disponível no primeiro trimestre do próximo ano. Representantes sindicais contestam governo O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, considerou um absurdo o trabalhador assinar um termo de adesão sem saber quanto irá receber. Segundo ele, a CUT vai instruir os trabalhadores no sentido de só assinarem o termo de adesão depois de saberem quanto irão receber. Além disso a entidade, juntamente com as demais centrais sindicais, ficou de fazer sugestões ao texto do termo de adesão proposto pelo governo até a próxima segunda-feira. O ministro argumentou, durante a reunião, que o trabalhador não é obrigado a assinar o termo de adesão. Dornelles disse que quanto mais cedo o trabalhador assinar, melhor, porque a Caixa Econômica Federal (CEF) terá condições de levantar mais rapidamente o valor que ele tem a receber. "Temos um sério problema em relação aos endereços no Fundo de Garantia", afirmou, e por isso foram incluídos no termo de adesão dados para o cadastro do trabalhador. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, defendeu que o trabalhador preencha logo pelo menos a parte referente ao cadastro. De acordo com o presidente, o trabalhador que fizer isso receberá em casa o extrato do que tem a receber e poderá, então, assinar o termo de adesão. A discordância da Força Sindical com relação ao termo de adesão proposto pelo governo é no sentido de inverter o cadastro, que deverá vir na parte de cima da proposta.