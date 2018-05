Correção: Fenabrave mantém previsão de alta em vendas

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e a MB Associados informaram que mantêm a previsão de alta nas vendas de automóveis e comerciais leves neste ano em relação a 2012. A estimativa ainda aponta que as vendas desses veículos devem somar 3,754 milhões de unidades em 2013, alta de 3,3% sobre 2012.

A Fenabrave e a MB Associados preveem ainda um crescimento de 10,53% nos emplacamentos de caminhões e ônibus entre 2012 e 2013. Com isso, as vendas dos veículos devem somar 185.068 unidades este ano. O mercado total de autoveículos - automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus - deve encerrar 2013 com 3,939 milhões de unidades emplacadas, alta de 3,62% sobre 2012.

Já a previsão do desempenho nas vendas de motocicletas sinaliza para uma queda de 2% nos emplacamentos entre 2012 e 2013, para 1,605 milhão de veículos. Com o fraco desempenho das motos, a Fenabrave espera que o total de veículos emplacados no Brasil em 2013 cresça 1,93%, para 5,54 milhões de unidades.