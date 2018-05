Correção: IBGE aponta queda de 3,5% na produção de maio

A produção industrial de bens de capital caiu 3,5% na passagem de abril para maio, segundo divulgou nesta terça-feira, 02, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação com maio do ano passado, a alta foi de 12,5%. Já a categoria de bens de consumo caiu 1,8% ante o mês anterior e subiu 1,6% na comparação com maio de 2012. O resultado ficou de dentro das estimativas, que iam de alta de 1,10% a 4,10%, e abaixo da mediana, de 2,40%.

Entre os bens de consumo, os duráveis caíram 1,2% de abril para maio e subiram 4,1% em relação a igual mês do ano passado. Os semiduráveis e não duráveis caíram 1% na passagem de abril para maio e subiram 0,8% frente a maio de 2012. Os bens intermediários apresentaram uma retração de 1,1% entre abril e maio e caíram 0,6% ante igual mês do ano passado.

O IBGE informou ainda que a média móvel trimestral da produção industrial de maio foi de 0,2%.O IBGE revisou o resultado da produção industrial em abril, em comparação com março de 1,8% para 1,9%.