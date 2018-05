Correção: IGP-M desacelera de 0,75% para 0,26%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou de 0,75% em junho para 0,26% em julho, divulgou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do IGP-M de julho ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo AE Projeções, de 0,20% a 0,38%, e abaixo da mediana de 0,28%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M desacelerou de 0,68% em junho para 0,30% em julho. Na mesma base de comparação, o IPC-M caiu de 0,39% para -0,07%. O INCC-M recuou de 1,96% para 0,73%. A variação acumulada do IGP-M em 2013 é de 2,01%, enquanto a taxa acumulada em 12 meses até julho é de 5,18%.