Correção: linhas de ônibus serão incluídas no PND A matéria publicada anteriormente tinha uma imprecisão no título e no primeiro parágrafo. O decreto divulgado no Diário Oficial da União inclui ligações de ônibus interestaduais e internacionais no Programa Nacional de Desestatização (PND) e não novos trechos rodoviários, como informado. Segue nota com título e texto corrigidos: