Correção: Meirelles: preocupação é lidar com sucesso O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou em Lisboa (Portugal) que hoje a grande preocupação é sobre como lidar com o sucesso da economia brasileira. "Entramos na crise com US$ 205 bilhões e estamos agora com US$ 239 bilhões. Temos um crescimento anualizado de 7,8%, o crescimento do ano será levemente positivo e o crescimento previsto para o próximo ano é de 5%, com tendência para cima. A grande preocupação é administrar o sucesso, justamente para evitar a formação de desequilíbrios na economia", afirmou Meirelles, ao receber o prêmio de Personalidade do Ano da Câmara de Comércio e Indústria luso-brasileira.