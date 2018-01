Correção no PIS/Pasep O Conselho de Administração de Recursos do Programa PIS/Pasep aplica hoje a correção anual nos saldos dos participantes de 14,93%. A atualização total da cota foi definida a partir de reajuste da reserva correspondente a 2,26%, mais atualização monetária de 6,021%, juros de 3% e resultado líquido adicional de 3%. Abono antecipado A Caixa Econômica Federal decidiu antecipar para dia 29 de agosto o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do PIS. Com isso, o pagamento será iniciado um mês antes em relação ao ano passado. Segundo a Caixa, no exercício 2000/2001, 38,7 milhões de trabalhadores vão receber o benefício. Desse total, 34 milhões correspondem a rendimentos, no valor global de R$ 900 milhões, e 4,7 milhões, a abonos no valor de um salário mínimo, totalizando R$ 690,5 milhões. O calendário obedecerá às datas de aniversário dos participantes. Têm direito a rendimentos do PIS os trabalhadores cadastrados no PIS-Pasep até 4 de outubro de 1988 que possuam saldo de cotas na conta de participação do PIS-Pasep. Ao abono têm direito os cadastrados no programa até 1995; que receberam em média até dois salários mínimos mensais em 1999; trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano passado para empregador contribuinte no PIS-Pasep e, por fim, aqueles cujos dados tenham sido informados corretamente pela empresa no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base de 1999. Prorrogado prazo para assinatura ou renovação de convênios A Caixa Econômica Federal prorrogou para 5/7/2000 o prazo para que sejam assinados ou renovados os convênios com as empresas para pagamento dos benefícios do PIS aos trabalhadores, em crédito direto na folha de pagamento. A maior vantagem do convênio, denominado Caixa PIS Empresa, é o recebimento antecipado dos benefícios (abono ou rendimentos), sem obedecer ao calendário do PIS ou as datas de aniversário dos trabalhadores. Entre as vantagens do sistema para a empresa, estão a simplicidade operacional (basta entrar em contato com uma agência da Caixa, informando a razão social e número do CNPJ/CEI), a inexistência de custos e a necessidade do deslocamento do empregado.