Correção técnica faz índice Kospi cair 1,19% A bolsa sul-coreana recuou hoje 1,19%, com movimento de correção técnica, depois de ter registrado seu melhor resultado do ano ontem. Nas Filipinas, a realização de lucros fez com que o mercado fechasse em queda de 0,07%, liderado pelas ações da Ayala Land e da San Miguel. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 0,12%, aos 11.037,89 pontos, o melhor desempenho desde junho de 2002, com expectativas de crescimento do lucros das empresas. Taiwan encerrou o dia mista, também em alta de 0,12%, liderada por papéis do setor financeiro. Às 4h35 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,49%; Indonésia: +0,42%; Malásia: -0,62%; Tailândia: +1,01% e Cingapura: +0,88%.