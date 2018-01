Correio fará leilão de carros A Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) vai realizar em novembro o segundo leilão de veículos deste ano. No dia 7, às 10 horas, estarão à venda, com preços até 20% abaixo da avaliação de mercado, um total de 126 veículos, entre eles 18 carros, 56 kombis, 48 motocicletas e 4 ônibus da frota da empresa - todos em condições de uso e com a documentação em dia. "São todos veículos que estavam em operação em suas unidades e estão sendo vendidos para atender ao programa de renovação da frota da empresa", afirma o gerente de Administração da divisão São Paulo Metropolitano dos Correios, Lúcio Antônio Usai. Ele explica que, para oferecer os veículos em leilão, são levados em conta fatores como a quilometragem e o tempo de uso das unidades da frota, o que não quer dizer que os carros e motos não possam ter ainda uma boa vida útil. Entre os carros, a maioria são modelos Gol fabricados de 1989 a 92, além de dois Fuscas ano 83. As peruas Kombi são de 91 e 92 e as motos, todas CG 125 da Honda, dos anos 89 a 98. Os preços mínimos para a venda serão divulgados no dia do leilão. A oportunidade é boa tanto para consumidores finais como para empresas interessadas em aumentar sua frota, segundo o leiloeiro responsável pelo pregão, Sérgio Villanova de Freitas. O pregão será conduzido no pátio Jaguaré dos Correios, que fica na Avenida Hassib Mofarrej, 205, em São Paulo. Quem quiser avaliar os carros pessoalmente pode ir até o pátio, onde os lotes estão disponíveis para visitação pública das 9h às 12h e das 14h às 16h.