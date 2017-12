Correios oferecem Internet grátis A partir de hoje, moradores dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo poderão acessar a Internet gratuitamente nas agências dos Correios. O projeto Portaaberta prevê a oferta de endereço eletrônico gratuito a todo cidadão interessado. Serão cem quiosques de acesso. Durante 100 dias, os interessados poderão navegar, receber e enviar mensagens e participar de chats (salas de bate-papo) sem qualquer despesa. Após este período, os Correios irão cobrar pelo serviço. Os usuários que têm dificuldades de operar o computador vão contar com o apoio de instrutores e terão à disposição um manual simplificado sobre como utilizar a Internet. Em São Paulo, 50 quiosques estarão distribuídos na capital paulista e grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira, além de 16 quiosques no interior do Estado. No Rio, os quiosques estarão em 34 agências, entre elas nas comunidades da Mangueira, da Rocinha e do Vidigal. O projeto será lançado na segunda-feira, às 10 horas na agência Adolfina, rua dos Pinheiros, São Paulo.