Correios poderão vender seguros As seis mil agências da rede própria dos Correios em todo o País poderão oferecer apólices de seguros de todos os tipos, com cobertura para casas e automóveis, por exemplo, além de seguros de vida. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) vai licitar a contratação de seguradoras para a comercialização de apólices. Será publicada hoje, no Diário Oficial da União, portaria do Ministério das Comunicações autorizando a transação com apólices, pelos Correios, em parceria com seguradoras filiadas ao Sistema Nacional de Seguros. A licitação, segundo nota divulgada do Ministério, começará em setembro. Os Correios deverão encaminhar à Secretária de Serviços Postais do ministério o plano e o cronograma de implantação do serviço no prazo de 60 dias após a publicação da portaria. A idéia é privilegiar a população de baixa renda nos municípios integrantes dos programas sociais do governo federal e naqueles que se encontram afastados dos grandes centros comerciais e que não são atendidos pelo setor. Segundo o ministério, estima-se que mais de 50 milhões de pessoas não sejam atendidas por esse tipo de serviço. A expectativa dos Correios é de que, em cinco anos, essa iniciativa promova um crescimento de 10% no mercado nacional se seguros.