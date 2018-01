Correios prestam serviços bancários A partir de agora, as agências dos correios vão prestar serviços bancários em parceria com qualquer banco. A novidade veio com uma portaria do Ministérios das Telecomunicações publicada quinta-feira no Diário Oficial da União. Antes, esse tipo de serviço estava sendo prestado de forma experimental em parceria com o Banco do Brasil. Com o convênio de correios e bancos, cidades pequenas que têm poucas ou nenhuma agência bancária terão uma oportunidade extra para que seus habitantes façam propostas de abertura de contas e pagamentos e depósitos em poupanças e em fundos de investimentos, além de pedidos de empréstimos. Segundo o cronograma previsto na portaria, até 31 de dezembro de 2003 todos os municípios sem banco deverão ter uma agência dos correios que preste os serviços em convênio com as instituições bancárias. Segundo o Ministério das Telecomunicações, 1738 municípios não têm serviço bancário. A portaria obedece à política de universalização do ministério: "identificar os serviços de correios que são imprescindíveis na integração da população à vida econômica e social" e "identificar os objetivos de universalização, cujo cumprimento gere retornos sociais diversos".