Correios retomam licitação de franquias

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) retomará, na primeira quinzena de agosto, a licitação para substituir as 1.429 franquias da estatal. A licitação tinha sido lançada em maio deste ano e foi cancelada há um mês para ajustes no edital. O presidente da ECT, Carlos Henrique Custódio, disse que, se não houver recurso na Justiça, as primeiras franquias contratadas no novo modelo começarão a operar em fevereiro. As franquias estão presentes em 440 municípios em todo o País, sendo 344 lojas no Estado de São Paulo. Os Correios consideram essas lojas franqueadas fundamentais, pois são responsáveis por 25% dos serviços postais e por um terço do faturamento da estatal, que no ano passado foi de R$ 11 bilhões. O papel principal das franquias é a captação de clientes para o segmento de encomendas, setor em que a ECT enfrenta a concorrência de grupos privados. A substituição das atuais franquias, contratadas sem licitação, envolve um processo longo e várias determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), que detectou nos últimos anos irregularidades na prorrogação sucessiva dos atuais contratos. Após uma determinação do TCU para que fosse feita a licitação, o governo baixou medida provisória para regular o setor, transformada em lei pelo Congresso em maio do ano passado. No fim de 2008, o governo editou um decreto regulamentando a lei e traçando diretrizes para a licitação. Em uma ação movida pelo Ministério Público, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1.ª região determinou, em março, que a licitação fosse concluída até 19 de junho, quando as atuais franqueadas seriam fechadas. Os Correios, temendo um apagão postal, recorreram da decisão ao Supremo Tribunal Federal (STF), que restabeleceu o prazo de novembro de 2010 para que a empresa conclua a licitação. Esse prazo estava previsto na chamada Lei das Franquias. Pelas regras previstas em lei, uma mesma pessoa jurídica não pode explorar mais de duas franquias postais. Os contratos terão vigência de 10 anos, podendo ser renovados por igual período. Os Correios têm ao todo 12 mil pontos de venda, sendo 6 mil agências próprias. No edital lançado anteriormente, foram combinados vários critérios, como quantidade de guichês por loja, estacionamento para clientes e área especial de estacionamento para deficientes físicos. Também estava prevista uma pontuação maior para o concorrente que tivesse imóvel próprio para a instalação da agência. A licitação deve ocorrer em datas diferentes para cada cidade, ainda a serem definidas no novo edital. A maior disputa deverá ser por lojas dos grandes centros urbanos.