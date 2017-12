Correios vão fazer mutirão de entregas neste sábado e domingo

Com os funcionários em greve já há dez dias, a direção dos Correios convocou para este sábado, 30, e domingo, 1º, um mutirão com o objetivo de colocar em dia as entregas atrasadas.

O plantão será das 8h às 14h30 em todo o País e vai mobilizar as áreas da empresa relacionadas à entrega de documentos e encomendas. As agências permanecerão fechadas.

Para os funcionários que aderirem ao mutirão, os Correios vão oferecer um pacote de folgas: um dia de descanso para quem trabalhar aos sábados e dois dias para os plantonistas de domingo.

Em nota, os Correios afirmam que, atualmente, 84% dos empregados em todo o País trabalham normalmente. No começo da semana, a Justiça determinou que um efetivo máximo de 20% dos funcionário poderia cruzar os braços, sob pena de multa.

Em todo o País, continua a nota, a rede de atendimento está aberta e todos os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam disponíveis. Apenas os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) estão suspensos.