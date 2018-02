Correntista com problemas deve ligar para o BC, diz Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje que é falsa a noção de que o BC não queira proteger o correntista e deseje impedir que os bancos se submetam ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo ele, há uma disputa jurídica sobre essa questão - os bancos argumentam que seus serviços não estão sujeitos às regras do Código. "Eu não quero me envolver numa disputa jurídica que existe hoje e não adianta negar. Nós entendemos que o papel é nosso (BC) e estamos tratando de cumprir esse papel. O Banco Central vem nos últimos anos tratando de proteger o consumidor de várias maneiras, desde regras novas, bastante rigorosos até o atendimento ao público", afirmou Fraga, em entrevista ao programa "Bom Dia, Brasil", da TV Globo. "Se houver algum problema eu sugiro que ligue para o Banco Central. Nós temos centrais de atendimento no País inteiro. Não devemos confundir as coisas. Nós somos fortes defensores na proteção ao consumidor, estamos empenhados nisso e eu acho que a disputa jurídica vai se resolver". O telefone para atendimento ao público do Banco Central é 0800-992345.