Correntistas argentinos festejam redolarização de depósitos Dezenas de correntistas fazem festa em frente ao Palácio de Justiça para comemorar a decisão da Corte Suprema de considerar a pesificação inconstitucional. Se por um lado a inconstitucionalidade da pesificação beneficia os depositantes, por outro prejudica os devedores dos bancos. Em entrevista à Agência Estado há algumas semanas, o presidente da ABA-Associação de Bancos da Argentina, Mario Vicens, afirmou que, se esta decisão fosse efetiva, os bancos também poderiam apelar para cobrar em dólares os empréstimos feitos em dólares e que foram pesificados. Por cinco votos contra três, a Corte Suprema de Justiça da Argentina considerou inconstitucional a pesificação dos depósitos da província de San Luis, no valor de US$ 247 milhões de dólares. A decisão poderá beneficiar os demais depósitos e ter efeito cascata de redolarização sobre contratos e outras operações. O prazo para que o Banco Nación devolva os depósitos em dólares é de 60 dias. Caso a determinação não seja cumprida, a Justiça intervirá novamente. A pesificação dos depósitos feitos em dólares foi decretada no início de 2002 e, desde então, o governo da província apelou judicialmente contra a decisão do Executivo. Embora a decisão de hoje da Corte Suprema trate somente do caso da província de San Luis, abre precedente para outras cerca de 100 mil apelações de argentinos, que depositaram dólares e viram seus recursos se transformarem em pesos desvalorizados.