Correntistas usam pouco a Internet Pesquisa do Banco Central revela: apenas 4% dos clientes de bancos no Brasil usam a Internet. O levantamento foi feito junto a 36 instituições financeiras. O estudo do Grupo de Comunicação Institucional do BC lembra, no entanto, que este percentual era de apenas 1% no final de 1998. Os clientes dos bancos, de acordo com o estudo do BC, usam mais os serviços bancários disponiblizados por linhas telefônicas. O percentual dos clientes que usavam estes serviços no final do ano passado era de 3,68%, enquanto que, em dezembro de 1998, apenas 0,34% dos clientes individuais usavam estes serviços.