Correspondentes Bancários da Caixa receberão declaração de isento A Caixa Econômica Federal vai oferecer seus Correspondentes Bancários para a entrega da Declaração Anual de Isento do Imposto de Renda Pessoa Física neste ano. Os Correspondentes Bancários da Caixa, instalados em estabelecimentos comerciais espalhados por vários municípios brasileiros, foram credenciados para receber a Declaração de Isentos, somando-se às lotéricas, Internet, Correios e Banco Popular do Brasil. O prazo para declarar se inicia no dia 1.º de setembro e termina em 30 de novembro. A Caixa possui uma rede de 3.560 correspondentes bancários, denominados CAIXA Aqui, além das cerca de 9.000 lotéricas - que já são um ponto para atendimento da Declaração de Isento bem conhecido da população. A Receita Federal divulgou que em 2004 foram recebidas 56,5 milhões de declarações de isento. O balanço final mostrou que as casas lotéricas foram o meio preferido dos isentos, com 29,7 milhões de declarações recebidas - 52,6% do total - seguidas da Internet, com 22,5 milhões. Nas agências dos Correios foram entregues 3,1 milhões e outras 632 mil pelo telefone. Banco do Brasil e o Banco Popular do Brasil receberam 502 mil documentos. Essa liderança das casas lotéricas, como meio favorito de entrega da declaração, vem desde 2001. Para entrega nos correspondentes bancários da Caixa, o declarante responde a perguntas que são digitadas pelo operador da máquina, em seguida lê e confirma essas respostas. O processamento é realizado e o recibo emitido O pagamento da tarifa pela operação é de R$ 1,00. Para preencher o volante ou responder as questões, é preciso ter em mãos os números do CPF e título de eleitor (se for o caso), além de informar data de nascimento, se possui conta em banco, veículo, imóvel e se é dependente de declarante do IR. Quem deve declarar A Declaração Anual de Isento 2005 deve ser apresentada pelas pessoas que tiveram rendimentos inferiores a R$ 12.696,00 em 2004. Não precisam apresentar a declaração pessoas isentas que tiveram o número do CPF incluído em alguma declaração do Imposto de Renda 2004, na condição de cônjuge ou dependente.