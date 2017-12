Corretora Bittencourt recomenda ações Para quem quiser retornar ao mercado de ações, a corretora montou uma carteira de retorno de médio prazo. A carteira foi montada para o investidor que não quer preocupar-se muito com as oscilações do mercado. A analista da instituição, Carla Frostcher, recomenda a compra de Fosfértil, Petrobras, Sabesp, Suzano, Itaúsa e Globocabo. A recomendação de Fosfértil está fundamentada na expectativa de resultado da companhia. Carla destacou que o pico de consumo da produção de adubos ocorre nos meses de agosto e setembro, o que deve trazer bons impactos no balanço da empresa. Petrobras aponta resultado positivo Com relação à Petrobras, ela acredita na melhora do fluxo de caixa da empresa, por causa do aumento previsto dos combustíveis e nas parcerias recentemente anunciadas. Outro fator positivo destacado pela analista é a oferta pública de ações ordinárias da companhia em poder da União, marcada para agosto. O investimento em Itaúsa é defendido por dois motivos: o fluxo de dividendos das controladas da holding, principalmente Duratex e Itaú, deve melhorar bastante em relação ao ano passado. Outro ponto é o fato de as ações da Itaúsa não terem acompanhado a recente alta do mercado, caracterizando uma boa oportunidade para investimento. Globocabo e Suzano O setor de papel e celulose é representado pela Suzano. Na opinião de Carla, os papéis da companhia estão muito baratos. Ela disse que esse setor tem boas perspectivas devido ao do aumento do preço internacional da celulose e da grande demanda interna e externa. Quanto à Globocabo, a analista lembra que as ações trazem o risco do mercado externo, por serem suscetíveis ao comportamento do Nasdaq - bolsa de Nova Iorque que mede a valorização das ações de empresas do setor de tecnologia. Mas Carla ressalta as boas expectativas para a empresa, além de o mercado estar aguardando o anúncio de um novo sócio estratégico para a companhia, o que deve trazer fôlego para os investimentos.