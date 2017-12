Corretora Novação lança FoneBroker A Corretora Novação será a primeira no Brasil a utilizar o FoneBroker, um sistema de negociação com ações online por telefone. Segundo a diretora da Novação Renata Rizkallah, o novo serviço permite que o investidor tenha a mesma agilidade na hora de negociar que o operador de mesa de uma corretora. O FoneBroker conecta automaticamente o investidor ao sistema de negociação da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A expectativa é que o serviço revolucione a intermediação financeira da mesma forma que ocorreu com a compra e venda de ações na Internet pelo Homebroker. O novo sistema possibilita que o investidor realize operações online, consulte as recomendações de investimento e as cotações dos papéis.