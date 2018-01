Corretora promove palestras gratuitas na Bovespa A Corretora Souza Barros estará promovendo três palestras gratuitas abertas ao público em geral para tratar de assuntos sobre os cenários político e econômico brasileiros e perspectivas para o próximo ano, além de dicas de como investir pela Internet. Os seminários ocorrerão em duas ocasiões e em locais diferentes. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as palestras ocorrerão nos dias 16,17 e 18 de outubro, das 19h às 20h30. Na semana seguinte, nos dias 23, 24 e 25 de outubro, as palestras serão no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Villa Lobos, das 18h30 às 20h. É necessária a inscrição prévia, que deverá ser feita até 10 de outubro, no site da corretora (veja link abaixo), para os seminários na Bovespa. Até o dia 17 de outubro, as inscrições deverão ser feitas diretamente na loja da corretora no Shopping Villa Lobos ou pelos telefone: 3024-3865 e 3024-3866, para os seminários dos dias 23, 24 a 25 de outubro. Aos participantes será oferecido, no caso da Bovespa, um coquetel no dia de encerramento (18). No Shopping Villa Lobos, o coquetel será oferecido ao final de cada apresentação. Palestras Nos dias 16 e 23, o economista com pós-graduação e doutorado pela USP e mestrado pela Universidade de Chicago, Celso Luiz Martone tratará do "Cenário da Economia Brasileira". No segundo dia, sobre as "Perspectivas Políticas para 2002", falará o coordenador científico do núcleo de pesquisas em relações internacionais da USP, Prof. José Augusto Guilhon Albuquerque. No último dia serão discutidas as facilidades de se investir em ações pela Internet, cujo palestrante será o economista e atual analista de investimentos da Souza Barros, Prof. Clodoir Gabriel Vieira.