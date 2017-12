Corretora Souza Barros ensina a investir A corretora Souza Barros acaba de criar o Sistema de Investimento Programado (SIP), uma ferramenta que ajuda as pessoas que conhecem o mercado financeiro a investir. O SIP ensina como aplicar, aponta os investimentos mais indicados e ainda permite acompanhamento on-line dos negócios. Seguindo os passos sugeridos pelo SIP, é possível investir de maneira racional e programada em fundos de ações ou renda fixa. No primeiro passo das fórmulas de aplicação do SIP, deve-se programar a periodicidade das aplicações, entre mensal, bimestral, trimestral e semestral. Depois, é preciso informar a idade, para o sistema sugerir uma distribuição de investimentos. O último passo é acionar um simulador de investimentos. Também existe um sistema de gráficos com fundos para aprimorar a análise. Seguros O site Compareseguros (veja link abaixo) desenvolveu novas ferramentas, como dados de mercado, estatísticas, faturamento, ranking, avaliação das seguradoras e notícias do setor. Além disso, o Compareseguros firmou parceria com as seguradoras Zurich (seguro-viagem) e Bradesco, Sul América (automóvel), e passou a oferecer seguro para viagem internacional. Efuturo Começou a funcionar este mês um novo site financeiro. O Efuturo (veja link abaixo) nasceu para ser exclusivamente fornecedor de conteúdo, ou seja, não vai atuar na distribuição de qualquer produto financeiro. O portal é um site de assessoria financeira destinado à formação educacional das pessoas físicas. O acesso é gratuito: basta apenas que o interessado se cadastre. No novo site, é possível conhecer investimentos (ações, fundos, seguros e aposentadoria) e fazer cálculos e simulações. O site, que fornece análise de empresas e de risco, feita pelos sócios RC Consultores e SR Rating, prepara-se para oferecer assessoria on-line daqui a duas semanas. Investshop: aplicação sem CPMF No site financeiro www.investshop.com.br, é possível investir em todos os fundos sem pagar a CPMF, valor que será devolvido de forma imediata para aplicações realizadas até o dia 29 de dezembro. O benefício da não incidência do imposto neste período - de 0,30% sobre o valor da aplicação debitado em conta corrente - passa a integrar o pacote de promoções do site, que colocou fundos com investimentos a partir de R$ 100. Assim, para um investimento de R$ 1 mil, o investidor deixa de perder R$ 3 referente à CPMF.