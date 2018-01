Corretoras cobram por operações no home broker A partir de hoje a Bradesco Corretora passará a cobrar uma taxa única de R$ 29,00 para operações realizadas por meio do home broker. A promoção vai até o dia 31 de julho, mas existe a possibilidade de prorrogação. A adesão à promoção pode ser feita usando a seção "Ações" no ShopInvest (veja link abaixo). A corretagem tradicional é de 0,50% sobre o volume operado acrescido de R$ 10,00 fixos. A Corretora Ágora (veja link abaixo) também está oferecendo, a partir desta semana, taxa única de corretagem de R$ 20,00 para investidores que operarem por meio do home broker. Segundo o diretor da área de negócios, Paulo Levy, o objetivo é ampliar o número de clientes, principalmente pessoa física, já que a corretora sempre esteve focada em investidores institucionais.