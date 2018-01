Corretoras descobrem vantagens da Internet Comodidade, conteúdo informativo, ferramenta de comparação e facilidade de acesso deram à Internet um irresistível poder de atração sobre corretoras de seguros. Distribuidores e seguradoras estão investindo muito nesse canal de divulgação, que a cada dia ganha novos contornos na rede. Segundo o presidente da Seguros.com.br, Manuel Mattos, pesquisas mostram que, depois do setor bancário, o de seguros é o que mais cresce na rede. Limitações No momento, porém, os resultados limitam-se basicamente à consultoria, pois os negócios são fechados fora da rede, por telefone ou na presença do corretor de seguros. "Precisamos estar expostos na Internet, mas sabemos que a rede não dispensa o corretor, responsável legal da venda", justifica o diretor da corretora Tecneseg (há dois anos presente na Internet), Pedro Rodrigues. De acordo com Rodrigues, apenas 5% da carteira da Tecneseg tem origem na rede, mas o percentual pequeno também se repete nos Estados Unidos. "Como os brasileiros, os americanos preferem usar a rede como fonte de consulta e fechar negócios direto com o corretor", diz o presidente da Federação Mundial de Corretores e Intermediadores e da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, Leôncio de Arruda. Ele lembra que, nos EUA, pouco mais de 1% da população utiliza a Internet para contratar um seguro. O acesso aos seguros é lento e complexo, exigindo a leitura obrigatória dos termos técnicos. Gastam-se horas na frente de um terminal de computador para atingir o objetivo de cotar bem uma proposta de seguro. Além disso, poucas seguradoras já estão estruturadas para a Internet: os corretores estão reclamando da falta de diferenciação nos preços.