Corretoras investem em público jovem Os gestores de investimento começam a intensificar a criação de produtos sob medida para o público mais jovem. A corretora Coinvalores, pioneira no ramo com a criação do Kids Derivativos em 1996, lançou em novembro do ano passado um fundo ainda mais agressivo para crianças, o Kids Ações. Em dezembro, a Caixa Econômica Federal criou o Fundo Previ Invest Crescer, um Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), de previdência privada, que passou a concorrer com o Prev Jovem criado alguns meses antes pelo Bradesco. "O apelo principal está na formação de poupança para custear estudos no futuro, protegendo a criança e criando cultura de investimentos", diz o gerente regional de Previdência da Seguradora da Caixa, Eliel Torati. A estratégia das instituições consiste em abordar os pais, embora os produtos sejam formatados especialmente para as crianças. Na campanha do Prev Jovem do Bradesco, por exemplo, a linguagem foi caracterizada em desenho animado, bem ao gosto do público infantil. O site infantil www.canalkids.com.br criou o Bankids, um banco virtual que ensina a negociar e a poupar Pakatos, a moeda do banco infantil. Segundo o diretor da Coinvalores, Randolph Haynes, os investidores do Kids Ações queriam correr mais riscos porque o investimento é de longo prazo. Tanto é assim que a maior parte dos participantes do Fundo Kids Derivativos migrou para o Kids Ações, obrigando a instituição a encerrar a gestão do produto derivativos. "Inflação controlada e taxa de juros declinante despertam o interesse dos pais para as ações", diz. Recém-nascidos, crianças e adolescentes de até 17 anos fazem parte da carteira de clientes do novo fundo, hoje composto por 200 cotistas e patrimônio de R$ 650 mil. "A aplicação está no nome da criança, que recebe extrato com configuração gráfica e linguagem específica", explica Haynes. Leia mais a seguir sobre a opinião de especialistas sobre o efeito da educação financeira para crianças e adolescentes.