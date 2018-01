Corretoras investem em tecnologia As corretoras de valores mobiliários também estão apostando na tecnologia para atrair novos investidores. A Socopa, por exemplo, investiu no serviço eletrônico de atendimento por telefone, que a partir de hoje está disponível a todos os clientes. O objetivo do Phone Trade é facilitar o acesso de quem não tem possibilidade de utilizar um computador. Além de consultar eletronicamente sua carteira e obter saldos, extratos, ordens pendentes e cotações, o investidor poderá efetuar operações de compra e venda de ações pelo telefone, ligando para o número 0800-550111. Para ter acesso ao serviço, o cliente precisa ter um código e uma senha. No caso de não-clientes, o cadastro pode ser feito também pelo telefone. Mas será preciso enviar toda a documentação exigida - cópia do CIC e RG autenticada e comprovante de residência - pelo correio. Além disso, a ficha cadastral assinada precisa ter firma reconhecida em cartório. Para clientes da corretora, basta adquirir a senha e o código no site da corretora (veja link abaixo). Vale lembrar que as operações realizadas por meio do serviço telefônico não têm nenhum custo. Serviço on-line A novidade da corretora Souza Barros está na reformulação de sua página na Internet (veja link abaixo). Entre as inovações do site está a seção "Iniciantes", que ensina passo a passo como o investidor deve proceder para negociar no mercado acionário. Nessa opção, o visitante também poderá tirar suas dúvidas mais freqüentes sobre aplicações financeiras. Além disso, a seção conta com um glossário, que traz as principais expressões utilizadas pelos especialistas do mercado. Clicando em "Demonstrações", o visitante terá a possibilidade de conhecer como funciona a compra e venda de ações, ouro, etc. e aplicações e resgates em fundos de investimento. Trata-se de uma ferramenta em que o internauta pode simular uma negociação na Bovespa ou na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F).