Corretores cariocas têm até o dia 3 para vender títulos O presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Carlos Reis, informa que os corretores cariocas têm até o próximo dia 3 de maio para vender seus títulos para a BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros), conforme acordo entre as duas Bolsas. Pelo acordo, a BM&F assumirá o controle da tradicional Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Reis acredita que haverá interesse de venda por parte dos corretores, uma vez que a Bolsa do Rio está registrando poucas operações. Reis afirma ainda que a BM&F passou a ter representante na CNBV (Comissão Nacional de Bolsas de Valores), que se transformou assim em CNB (Comissão Nacional de Bolsas). Reis foi recém eleito presidente da CNB com mandato de dois anos.