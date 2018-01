Corretores de imóveis atenderão pela Internet O portal imobiliário Planetaimovel.com (veja link abaixo) vai oferecer a partir de amanhã um pacote com soluções tecnológicas para ampliar as alternativas de incorporadoras e imobiliárias aumentarem suas vendas de imóveis em lançamento. Uma das ferramentas usadas será o atendimento online, feito por corretores de plantão no estande do empreendimento. O Canal da Incorporadora vai reunir todos os produtos e serviços para lançamentos já existentes no portal, mas antes localizados em diferentes pontos. No canal será possível consultar todos os hot sites dos lançamentos e receber o atendimento online. "O visitante vai poder tirar dúvidas diretamente com os corretores que estão familiarizados com o empreendimento de interesse", disse o diretor executivo do portal, Flavio Suplicy. Informações As consultas serão possíveis graças a um programa de conversação em que a mensagem do visitante é lida imediatamente pelo corretor de plantão. O sistema também foi programado para "convidar" o visitante a entrar em contato com o corretor. Conforme o caminho que ele percorrer no site ou o tempo que permanecer no portal, o internauta vai receber uma mensagem perguntando se ele gostaria de ter mais informações sobre o imóvel com um profissional da área. O diretor do portal acredita que essa ferramenta vai ser positiva não só para as incorporadoras, que terão a possibilidade de aumentar as vendas, mas também para o consumidor, que vai ter facilitado o acesso às informações sobre o imóvel. O portal está ajudando as imobiliárias a treinarem os corretores para usarem a nova ferramenta e está desenvolvendo o Curso de Certificação de Corretores Planetaimovel.com, para garantir a qualidade do atendimento online. Lançado em maio de 2000, o Planetaimovel.com recebe diariamente a visita de 15 mil internautas de todo o País. As últimas novidades também são uma forma de aumentar o número de visitantes, que, segundo Suplicy, vem crescendo a cada mês. Atualmente, o portal tem 182 campanhas no ar, com produtos de 40 anunciantes imobiliários.