Corretores irregulares no mercado de ações A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vem encontrando dificuldades para coibir a atuação de pessoas que trabalham no mercado, comprando e vendendo ações, sem a autorização da autarquia. A constatação foi feita pelo superintendente de fiscalização da CVM, Roberto Tadeu Antunes Fernandes. Neste mês, o órgão regulador divulgou uma lista com nomes de 27 pessoas acusadas de estar exercendo atividade irregular no mercado. A CVM determinou que os acusados devem cessar suas operações sob a pena de ter de pagar uma multa diária de continuidade na ativa. A reportagem da Agência Estado entrou em contato com nove corretoras que fazem parte da relação. Das instituições consultadas, foi apurado que cinco continuam negociando ações. Três delas cobram um ágio de 10% a 20% sobre a cotação de mercado dos papéis e apenas uma disse trabalhar com taxas inferiores a 5%. Além disso, em dois casos, as instituições pediam que o acionista assinasse uma procuração transferindo os direitos de propriedade sobre os papéis para uma terceira pessoa da empresa. Para Roberto Tadeu Antunes Fernandes, da CVM, vender ações para essas pessoas, a quem ele chama de "garimpeiros", envolve grande risco. Isso porque não há qualquer garantia em negócios feitos com quem atua "à margem da lei". Investidor corre risco de não receber seu dinheiro Os investidores podem ser enganados no preço da ação, na taxa de corretagem e corre-se até o risco de não se receber o dinheiro no momento da venda. As taxas de corretagem cobradas pelas instituições autorizadas pela CVM giram em torno de 1,5% a 2%. Se o cliente for lesado durante negociação com uma instituição legal, pode contar com a garantia da Bovespa. O acionista também encontra mais facilidade de recorrer à Justiça, se houver necessidade. Entretanto, a CVM não tem recursos humanos suficientes para fiscalizar de perto essas instituições. As corretoras desautorizadas pela autarquia são informadas da decisão por meio de notificações. Depois disso, a CVM leva de dois a três meses para revisitar seus escritórios, na expectativa de constatar a permanência deles na atividade. Só então, os "garimpeiros" são obrigados a cumprir a pena. Em caso de não-pagamento da multa, a pessoa pode ser incluída na dívida ativa da União. Se for reincidente, a CVM pode instaurar um inquérito administrativo.