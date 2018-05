Corrida maluca reúne carros exóticos sem motor

SÃO PAULO - Carros em forma de salsicha, de mosquito, violoncelo, avião e até em forma de carro de corrida participaram neste domingo, 7, de mais uma corrida mundial de carros sem motor.

Um dos carros era uma paródia do Batmóvel, e era pilotado por Batman e Robin. Um carro imitava um cavalo e outro uma churrasqueira.

Em uma pista de 465 metros com declive de 40 metros, 43 equipes exibiram os mais exóticos modelos de carros sem motor.

A corrida tem como motivação apenas a imaginação dos corredores e voltou a ser realizada na França, neste domingo, em Saint-Cloud, perto de Paris, após três anos de edições fora do país.

A corrida é patrocida pela marca de bebidas energéticas Red Bull, que está presende em várias áreas do esporte, prestando apoio em eventos às vezes exóticos.

A marca apoiou no ano passado o salto do paraquedista Felix Baumgartner, na primeira queda livre supersônica e sem veículo motorizado da história.

A empresa também participa da Fórmula 1, com as equipes Red Bull Racing e Toro Rosso. Mas um dos maiores sucessos é o Red Bull Soapbox, uma corrida de carros sem motor que já teve edições no Brasil em 2008, em Fortaleza, e 2008, em Porto Alegre.