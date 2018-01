Corte argentina decide sobre pesificação de depósitos Depois de cinco anos, a Corte Suprema de Justiça da Argentina, similar ao Supremo Tribunal Federal, deverá emitir nesta quarta-feira uma sentença para resolver, definitivamente, a pesificação (a conversão dos depósitos bancários em dólar para pesos), ocorrida em janeiro de 2002, por ocasião do fim da conversibilidade (um dólar valia o mesmo que um peso). Um mês depois do "corralito" (curralzinho, em português), que congelou todos os depósitos, o governo argentino anunciou que a taxa de conversão seria de 1,40 peso por cada dólar. O valor era inferior à então cotação do dólar livre, em torno de dois pesos. A medida gerou uma catarata de processos de correntistas, poupadores e investidores contra os bancos e o governo. Alguns conseguiram receber de volta o mesmo valor depositado, por ordem judicial, enquanto que os bancos respondiam com outras demandas. Ainda existem mais de 50 mil causas sobre a pesificação pendentes de uma sentença definitiva da Corte. Essa briga legal vem se arrastando desde a crise de 2002, mas, agora, os seis juízes da Corte querem evitar futuras demandas cruzadas dos bancos e clientes por causa da cotação do dólar. Pelo decreto de pesificação, por cada dólar depositado, os bancos têm que devolver 1,40 peso mais indexador CER e taxa de juros de 2%. Os juízes consideram que é necessário intervir no cálculo da pesificação para que os clientes não sejam prejudicados. Atualmente, o dólar do mercado oscila entre 3,04 a 3,08 pesos.