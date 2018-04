Corte argentina derruba liminar a favor de clientes A Corte Suprema de Justiça da Argentina derrubou todas as medidas cautelares concedidas em favor dos depositantes, que permitiam retirar a totalidade de seus depósitos nos bancos argentinos. O Banco Central tinha recorrido à decisão da Justiça, no foro chamado de Contencioso Administrativo e, em última instância, a Corte (similar ao Supremo Tribunal Federal no Brasil) acatou o pedido do BC. Vários poupadores e correntistas tinham sido beneficiados com a primeira decisão da Justiça. Com esta decisão, ficam fechadas as possibilidades de novas medidas cautelares permitindo a retirada dos depósitos semi-congelados. Leia o especial