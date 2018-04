Corte atingiu 94 municípios abastecidos pela RGE no RS O presidente da Rio Grande Energia (RGE), Sidney Simonaggio, informou hoje que houve um corte esta manhã de 20 minutos de duração no fornecimento de energia a 94 dos 254 municípios abastecidos pela distribuidora no Rio Grande do Sul. A abrangência representa 37% da área de concessão da companhia, que foi a mais afetada pelo problema, segundo o executivo. "A carga perdida foi grande", observou. A energia que deixou de ser entregue representou 70% da carga distribuída pela RGE, o equivalente a cerca de 600 MW. Simonaggio explicou que o período da manhã tem registrado picos de consumo, que normalmente ocorriam à noite, mas que foram transferidos para o dia pelo horário de verão. O presidente da RGE disse que será necessário pelo menos um dia para apurar as causas do problema, que exigirá a comparação de dados entre as três distribuidoras de energia que atuam no Estado.