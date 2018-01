Corte de impostos não pode ser medida isolada, diz Skaf O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afirmou nesta sexta-feira que toda medida que o governo tome para desonerar os investimentos, criando condições para a economia crescer, é positiva. Em encontro no Sebrae-SP, Skaf disse, porém, que essas medidas não podem ser tomadas isoladamente. "Não adianta tomar uma providência aqui outra ali, você tem que fazer um pacote de providências", afirmou em relação ao pacote anunciado pelo governo na quinta-feira que prevê o corte de impostos em até R$ 12 bi. "Qual o problema de você fazer um choque de gestão e estar trabalhando reformas estruturais? Qual o problema de você acertar o que falta para que as PPPs funcionem, junto com o choque de gestão e junto com as discussões das reformas necessárias?", questionou Skaf, destacando que a renúncia fiscal anunciada pelo governo reduzirá as despesas. "Se você tem renúncia fiscal, você reduz a despesa, reduz gastos, ganhando em eficiência e em gestão", afirmou. Skaf argumentou que as altas taxa de juros custaram ao país, no ano passado, R$ 160 bilhões. Segundo ele, o país se acostumou a discutir superávit primário, porém "o que nos interessa é superávit nominal". Essa é uma das propostas que a Fiesp e o Iedi (instituto de Estudos para o Desenvolvimento industrial) apresentarão, nos próximos dias, ao presidente Lula. O foco desta proposta é o ajuste fiscal, com superávit fiscal nominal em 2007 e a obtenção de uma taxa de câmbio mais equilibrada. "O maior de todos os gastos são os juros, pois quando você fala de superávit primário despreza os juros, para depois fazer o cálculo dos juros. Então, o que nós precisamos é ter superávit nominal", disse. Em relação ao câmbio, Skaf afirmou que a taxa não precisa, necessariamente, ficar em R$ 3. "Não precisamos de um câmbio de R$ 3, nós precisamos de um câmbio um pouco melhor do que está hoje. Se nós estivéssemos com R$ 2,40 ou R$ 2,50 seria uma diferença muito grande já e suficiente para atender os setores e manter a competitividade brasileira. Tanto na importação quanto na exportação", destaca. Conforme a proposta da Fiesp/Iedi, a alta substancial do câmbio seria contida pela elevação do PIB, através de um crescimento mais vigoroso da economia. "O Brasil não pode viver como qualquer país do mundo pensando na moeda. Houve um momento que se justificava. Agora temos que recuperar o tempo perdido", critica Skaf sobre a opção do governo em se preocupar excessivamente com a estabilidade dos preços.