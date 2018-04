Corte de IPI favorece a Argentina

O aquecimento do mercado brasileiro, provocado pelos cortes de impostos e pela expansão do crédito dos bancos públicos, ajudou a indústria na Argentina e reduziu o impacto da crise no sócio do Mercosul. O efeito é mais visível nos carros, principal item da pauta de exportação da Argentina para o Brasil. Graças à redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), promovida pelo governo Lula, as exportações de carros da Argentina para o Brasil atingiram 27.950 unidades em junho, mesmo patamar de outubro de 2008, antes do impacto da crise, e uma alta de 27% em relação a junho de 2008. O Brasil absorveu metade da produção e quase 90% das exportações argentinas de veículos no primeiro semestre. Em 2008, respondia por 40% da produção e 72% da exportação, conforme a Associação dos Fabricantes de Automóveis (Adefa). "A recuperação das nossas exportações é consequência dos incentivos fiscais do Brasil, que incluíram os veículos argentinos", disse Fernando Rodríguez Canedo, diretor executivo da Adefa. "Os chefes das montadoras na Argentina hoje acendem mais velas para Lula que para Kirchner", afirmou Dante Sica, ex-secretário de Indústria da Argentina e diretor da consultoria Abeceb.com. O setor automotivo representa quase 20% da produção industrial argentina. Segundo o Miguel Angel Broda, diretor do Estudio Broda e Associados, o indicador calculado pela União da Indústria Argentina (UIA) aponta que a produção industrial parou de cair em abril e maio, em relação ao mês imediatamente anterior, por conta da reação das montadoras. Os índices oficiais são considerados manipulados pelo mercado. Outro efeito benéfico para a Argentina é a reversão da balança comercial com o Brasil. Com a ajuda das vendas de carros e da queda das importações em geral - em razão do fraco ritmo da economia local e do protecionismo -, a Argentina teve um superávit de US$ 48 milhões com o Brasil no semestre. O impacto da redução do IPI é tão significativo para os argentinos que o governo brasileiro cogitou cortar o benefício, em represália às licenças não-automáticas de importação, que prejudicam as exportações brasileiras de calçados, móveis, têxteis e linha branca. A medida foi descartada porque o efeito seria forte demais. A crise afetou duramente o mercado de veículos na Argentina. No primeiro semestre, as vendas de carros caíram 31% em relação ao período de janeiro a junho de 2008. No Brasil,com ajuda dos incentivos, cresceram 3%. O governo da presidente Cristina Kirchner também adotou medidas de estímulo, por meio da concessão de crédito bancário, mas não conseguiu reativar o mercado local. Após a crise, o Brasil se tornou quase o único mercado para veículos da Argentina no exterior. O México cortou as compras em 58% na primeira metade do ano e absorveu apenas 5,4% do total. Em 2002, o país representava 50%. A Venezuela , governada pelo presidente Hugo Chávez, aliado dos Kirchners na região, não comprou um único carro da Argentina este ano. O país chegou a ser um cliente promissor, de 19,2 mil carros em 2007. No total, as exportações de veículos argentinos caíram 26% no primeiro semestre. O resultado do enfraquecimento dos mercados externo e interno foi uma baixa de 31,5% na produção de veículos da Argentina de janeiro a junho. Mas o resultado poderia ter sido bem pior sem a ajuda brasileira. Excluindo as vendas ao País, a produção recuaria 46% e a exportação, 70%. Por conta das quedas bruscas do início do ano, as exportações de carros da Argentina para o Brasil caíram 9% no semestre, mas subiram 12% em maio e 27% em junho em relação aos mesmos meses de 2008. O secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, admite que o corte de IPI beneficia o vizinho, mas ressalta que é "há uma disparidade de grandeza" entre os dois mercados. A Argentina respondeu por apenas 7% dos licenciamentos de veículos no Brasil este ano. O chefe de gabinete do ministro Guido Mantega, Luiz Eduardo Melin, afirmou que o governo já previa esse impacto indireto na Argentina. "Quanto mais associados ao Brasil, melhor para os argentinos nesse momento", frisou. "É positivo que isso esteja ocorrendo. A lógica do mercado comum é essa", disse Jackson Schneider, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Ele lembrou que a Argentina comprou 69.187 carros do Brasil de janeiro a maio, uma queda de 19,6% comparada com igual período de 2008, mas apenas 313 a menos do que vendeu no País.