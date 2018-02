Corte de juros não é necessário para crescimento, diz Trichet A decisão do Banco Central Europeu de manter a taxa de juro não deve evitar uma recuperação do crescimento, disse o presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, nesta sexta-feira. Perguntado em entrevista à emissora francesa LCI se a manutenção da taxa de juro iria impedir uma retomada do crescimento econômico, Trichet respondeu: "Eu acho que não, acho que não". Ele disse que o banco central irá fazer qualquer coisa em seu mandato para assegurar a estabilidade dos preços. "Se nós não tivéssemos credibilidade na estabilidade dos preços nós iríamos aumentar a instabilidade dos mercados", disse Trichet. "Então nós estamos fazendo o que é necessário, que é o que nós sempre fizemos, para assegurar a estabilidade dos preços no médio prazo e manter a credibilidade.". (Reportagem de Anna Willard)